Aproveite feriado no Daj Resort & Marina

Conforto, requinte e segurança para relaxar num 7 de setembro inesquecível

Viajar no feriado já é bom. E com diária extra fica ainda melhor.

O Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, está oferecendo uma diária a mais para quem se hospedar por pelo menos quatro noites no feriado de 7 de setembro, ganhando assim a quinta diária gratuitamente. E olha que mesmo assim, ainda vai ficar aquela vontade de “quero mais” ou “volto logo”.

Segundo a gerente Silmara Camargo: “Além disso, vamos liberar o check in a partir das 11 horas e o check out às 15 horas para que nossos hóspedes aproveitem ainda mais as delícias do DAJ. E quem trouxer o cartão fidelidade vai ganhar um espumante de brinde”.

Localizado no Norte Pioneiro do Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, entre montanhas e a represa de Chavantes, o resort se destaca pelo conforto, estrutura, atendimento, alta gastronomia e requinte.

Cada detalhe no Daj é pensado com muito carinho. As aconchegantes suítes de 90 metros quadrados podem ser desfrutadas pelo casal com dois filhos de até 6 anos. As roupas de cama Trussardi e amenitis da L`Occitane são um mimo à parte no espaço que ainda conta com TV 55 polegadas, cofre, dois chuveiros, cama king size e banheira de hidromassagem.

Durante o dia é possível aproveitar toda a área repleta de opções: pista de caminhada, pescaria, quadra de tênis, campo de futebol, academia, passeios de bicicleta e piscinas para curtir.

Na área central do resort tem a piscina com chafariz para as crianças e a piscina grande com bar molhado e borda infinita com lindo visual para as montanhas. O pôr-do-sol é um espetáculo à parte. Outra opção é a de relaxar na piscina aquecida com cromoterapia, que inclusive é a maior coberta do país. O Daj possui ainda o Jaune Spa By L´occitane com diversas opções de massagens terapêuticas com serviço cobrado à parte.

E para quem precisa trabalhar ou os filhos estudar em algum dos dias da hospedagem, o Daj disponibiliza internet com fibra ótica e espaços específicos para uma maior concentração.

A gastronomia é um destaque à parte. O premiadíssimo café gourmet de Ribeirão Claro é servido com pães produzidos na própria padaria acompanhados de tapiocas, sanduíches, frutas regionais e a deliciosa coalhada com frutas vermelhas.

Nas refeições, a cozinha internacional se mistura à culinária regional com produtos frescos produzidos por fornecedores do entorno da cidade. São várias opções de carnes vermelhas, peixes e massas com toque refinado do chefe. Para acompanhar o DAJ possui uma excelente adega com diversos rótulos de variados países.

Durante a estadia é possível também conhecer a região onde pode se observar ou praticar voos de parapente, rapel, passeios de lancha, ou se aventurar na maior tirolesa do Paraná, com um quilometro.

Localização: O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana ; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Endereço: Daj Resort & Marina – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro

Para mais informações e reservas entre em contato pelos telefones: (43) 3371-3901 ou (43) 9 9149-9370.