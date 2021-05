SAP: aprovado plano de direitos do idoso

Promoção do envelhecimento ativo dos que têm mais idade

A Prefeitura platinense, por meio da Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa elaboraram e aprovaram o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Santo Antônio da Platina.

O Plano traduz o compromisso do município e da sociedade civil organizada em promover o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas, dando condições para o fortalecimento e a expansão de ações voltadas à promoção do envelhecimento ativo da população local.

O documento, de acordo com o secretário de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, traz ações para serem realizadas por vários setores governamentais e não governamentais como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, Departamento da Cultura, Lar São Francisco de Assis, entre outros.

A iniciativa contou com a contratação da empresa Aldeia da Ideia que realizou a mobilização para levantamento das ações, diagnóstico e redação final do Plano. “Gostaríamos de agradecer a participação de todos os envolvidos, pela dedicação e empenho em realizar esse documento que é um marco para pessoa idosa de nossa cidade e com toda certeza garantirá o aprimoramento das políticas propostas para a pessoa idosa nos próximos anos”, disse.