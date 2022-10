Apreensão de haxixe puro em Jacarezinho

“Dono” do entorpecente não estava na Vila Scyllas

Nesta quarta-feira (19) a Polícia Militar de Jacarezinho realizou ação em relação ao tráfico de drogas.

O patrulhamento ocorreu em local indicado pelas denúncias, na Vila Scyllas, e uma pessoa suspeita foi abordada. Em busca pessoal, com o rapaz nada de ilícito foi encontrado. Ele foi identificado e disse que tinha parentesco com o suspeito da denúncia, ainda, seus familiares que estavam junto foram indagados sobre o fato e informaram que o procurado não estava no local, mas tinham suspeitas do envolvimento com droga.

A entrada da equipe na casa foi autorizada e em buscas no quarto encontradas 7 porções de haxixe. A droga foi apreendida e feitas demais diligências.