Apreendidos menores em SAP

Seguem à disposição da Justiça platinense

No último sábado, dia 15, dois menores, de 15 e 17 anos, foram apreendidos nas vilas Ribeiro e Platina, localizadas na cidade de Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, o caso foi registado das 12h às 17h.

O primeiro suspeito, abordado na rua Ametista, tentou fugir por uma rua sem asfalto, mas caiu com a Honda CG 125. Veículo é produto de leilão e não tem permissão para circulação.

Na segunda ocorrência, o outro adolescente também fugiu da equipe e cometeu diversas infrações, contudo foi abordado entre as ruas Santos Dumont Amazonas, onde perdeu o controle da motocicleta Honda Biz. O jovem também foi apreendido e a motocicleta recolhida.