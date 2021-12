Apreendido menor com motocicleta furtada

Ele tentou escapar porém acabou caindo em Santo Antônio da Platina

Neste domingo, dia cinco, às 12h30m, a PM apreendeu um menor e a moto (furtada) que conduzia em Santo Antônio da Platina.

A equipe foi acionada por um soldado que estava no horário de folga juntamente com sua esposa, e relatou ter visto próximo da rua Curitiba uma Honda/CG de cor vermelha com o condutor em atitude suspeita. Ao consultar a placa verificou estar com alerta de furto/roubo, sendo então iniciado acompanhamento tático após solicitar apoio da Rádio patrulha.

Era um adolescente que tentou fugir, mas acabou caindo da motocicleta sofrendo algumas escoriações pelo corpo. Levado ao Pronto Socorro para laudo médico. Depois, conduzido até a sede da 4ª Cia para confecção do boletim e posteriormente encaminhado para 38ª delegacia de Polícia Civil juntamente com a moto para as providências cabíveis.