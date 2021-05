Apreendido após furto de narguilé

Vítima também teve suas máquinas de cortar cabelo furtadas

Nesta terça-feira, dia 11, um menor de 17 anos foi apreendido no bairro Colina Verde em Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, o fato foi registrado como resposta a um furto realizado na cidade no dia 4 deste mês.

Em patrulha pela rua Basílio Frufrek o jovem foi encontrado. Ele tentou esconder sua participação no crime ao jogar um narguilé no terreno vizinho, mas, em seguida, assumiu e relatou o caso. Acrescentou que furtou outro objeto semelhante, mas disse ter dado ao seu irmão (o qual não tinha conhecimento do ocorrido). Além disso, concluiu que, no dia, também pegou duas máquinas de cortar cabelo da vítima.

Recuperou-se tudo para devolução ao dono. Adolescente foi encaminhado à 38º Delegacia de Polícia Civil.