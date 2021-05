Mandados judiciais foram executados

Na tarde desta quinta-feira, dia 27, duas mulheres, de 23 e 31 anos, foram presas na rua Projetada 2 em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, caso foi registrado às 16 horas, após execução de mandados de busca e apreensão. Com elas também apreenderam drogas e dinheiro.

Ambas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.