Apreendidas motos em Santo Antônio

Escapamento alterado e os condutores não possuem habilitação

Na tarde desta segunda-feira, dia 10, duas motocicletas (HONDA/CB 300 e YAMAHA/FAZER YS250) foram apreendidas entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e 19 de Dezembro em Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, o trabalho foi registrado às 16 horas.

Os Policiais Militares da ROCAM (Rondas Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) deram apoio à ação.

Veículos estavam com o escapamento alterado e os condutores não possuem habilitação.