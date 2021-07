Apreendidas drogas e carnes furtadas em Santo Antônio

Operação também deteve para internação dois menores de 15 e 17 anos

Em torno das 14 horas desta segunda-feira, dia 26, o delegado e investigadores da Polícia Civil, juntamente com policiais da ROCAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Canil e agência de inteligência da Polícia Militar deram cumprimento a mandados de busca e apreensão de dois adolescentes envolvidos em diversos roubos ocorridos recentemente em Santo Antônio da Platina(Supermercados Tiago e Luzitano e Panificadora Santa Terezinha).

Os mandados foram cumpridos na rua Orlando Altvater, bairro Jardim Altvater (Sindicato), sendo os dois adolescentes apreendidos para cumprimento de internação provisória no Cense(Centro de Sócio-educação).

Além da internação em decorrência dos roubos, em buscas no domicílio do adolescente de 17 anos foram encontrados 21,5 kg de carne de carneiro no freezer os quais foram apurados pelos policiais já no local como furtados de uma chácara na área rural platinense no último dia 14. O menor confessou a autoria dos roubos e do furto (atos infracionais) de carne animal e também admitiu ter subido num poste do local para desligar a energia elétrica(vídeo abaixo).

Simultaneamente, em outro local, nas buscas realizadas no domicílio do outro jovem de 16 anos e com apoio dos cães de faro Drack e Thor, foi localizado um tablete de 963 gramas de maconha, além de balança de precisão e várias roupas levadas da loja Ponto Griffe, na última quinta-feira, dia 22.

Os mandados foram representados pelo delegado de polícia, após intensa troca de informações realizada entre policiais militares e civis, com parecer favorável do Ministério Público e decisão do Poder Judiciário da Vara da Infância da Comarca local.

Resultados:

Um menor apreendido 15 anos.

▪️03 óculos recuperados▪️02 camisetas recuperadas;

▪️02 blusas de moletom recuperadas;

▪️uma balança de precisão apreendida;

▪️um celular IPhone apreendido;

▪️963 gramas de maconha apreendidas;

▪️ saquinhos e

▪️um relógio recuperado.

➡️Um adolescente 17 anos

➡️Duas porções de maconha pesando aproximadamente 11 gramas;

➡️Vinte e um quilos de carne de carneiro recuperados e

➡️Um Celular apreendido.