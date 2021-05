Apreendida moto irregular em Jacarezinho

Escapamento alterado, sem abafador e retrovisores em desconformidade

Nesta quinta-feira, dia 20, às 18 horas, uma motocicleta foi apreendida na rua Costa Junior, em Jacarezinho.

De acordo com as informações, a equipe da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) viu a Honda/CBX Twister durante patrulha. O veículo preto, com placas de Itambaracá, possui dívidas administrativas, está com o escapamento alterado, retrovisores em desconformidade, pneus om os sulcos comprometidos e não tem abafador.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e conduzida ao pátio do 2° Batalhão de Polícia Militar, através de apoio da equipe Rádio Patrulha. Já o condutor, conduzido à sede da 1ª Companhia de policia militar para confecção dos documentos necessários.