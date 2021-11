Apreendida motocicleta em Santo Antônio

Escapamento irregular, sem filtro de ar e os retrovisores não seguiam a norma do CONTRAN

Nesta quarta-feira, dia 24, por volta das 19h30, a Polícia Militar apreendeu motocicleta com escapamento irregular, no centro de Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento pela Rua Dom Pedro II, no cruzamento com a Rua 13 de Maio, a equipe ROCAM se deparou com uma moto produzindo um som excessivamente alto, proveniente do escapamento.

Diante do fato, foi dada voz de abordagem, e em averiguação contatou-se que o escapamento estava irregular, que o veículo não possuía filtro de ar, e que os espelhos retrovisores estavam em desconformidade as normas estabelecidas no CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

Além disso, após consultado no sistema SESP/INTRANET, foi constatado que o veículo estava com pendências administrativas.

Portanto, a HONDA/CG150 TITAN (foto) foi apreendida e encaminhada ao pátio da 4ª CIA/PM.