Menores em Ibaiti flagrados com erva

Foram 400 gramas da droga encontradas em local vigiado por ser ponto de tráfico

Nesta terça-feira, dia 16, por volta das 15 horas, a Polícia Militar apreendeu maconha com dois menores na Vila Santo Antônio, em Ibaiti.

A equipe de Agência Local de Inteligência estava vigiando um local tido como ponto de tráfico, e visualizou uma motocicleta Honda/CG 125, cor vermelha, estacionando na região. Em sequência, dois indivíduos saíram com a moto, sentido a mata próxima.

Assim que ambos retornaram, foi realizada a abordagem, que resultou na apreensão de 8 gramas de maconha, envolvidas em um plástico de cor azul. Eles tinham 17 anos. Em ato contínuo, realizaram buscas na mata onde encontraram 400 gramas de maconha.

Durante essas buscas, abordaram um terceiro adolescente, de 15 anos, que chegou no local com uma motocicleta com chassi suprimido.

Os adolescentes foram encaminhados até a sede da Cia para lavratura do boletim e posteriormente a 37ª DRP para medidas cabíveis. A motocicleta e as drogas foram apreendidas.