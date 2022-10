Aplicativos de empréstimo pessoal removidos da Play Store

Todo cuidado é pouco quando se trata de assuntos financeiros, sobretudo na internet. Já foram diversos os casos registrados onde clientes são enganados e acabam saindo no prejuízo quando tentavam contratar algum tipo de serviço online. Seja para pagar contas, transferir dinheiro, ou obter cotação de empréstimo pessoal online, é preciso ter cautela e buscar o serviço em empresas de confiança no mercado.

Em um cenário onde já existem milhares de fintechs espalhadas por todo o mundo, o Google anunciou, em comunicado, que mais de 2 mil aplicativos para solicitação de empréstimo pessoal foram removidos da Play Store, loja virtual oficial da empresa multinacional no sistema Android.

A justificativa para a remoção, segundo a empresa americana, é de que as fintechs utilizavam práticas nocivas ao cliente como, por exemplo, a cobrança de taxas de juros desproporcionais às conhecidas no mercado financeiro. Outros detalhes sugerem ainda que as financeiras tinham práticas abusivas para cobrar o valor que havia sido emprestado ao usuário do aplicativo.

A afirmação da multinacional foi feita durante evento que aconteceu em Nova Delhi, capital da Índia. Na ocasião, um dos diretores regionais do Google, Saikat Mitra, confirmou a exclusão dos mais de 2 mil aplicativos da loja online após ‘consultar leis locais’. Todos os apps removidos eram de financeiras voltadas ao serviço de empréstimo pessoal aos usuários indianos.

Segurança em operações financeiras

Apesar do problema com os aplicativos na Play Store ter acontecido no país asiático, o Brasil também vive um período de adaptação da população entre a transição de operações “analógicas” e digitais. Com cada vez mais opções disponíveis no mercado, os brasileiros já estão se acostumando a utilizar a tecnologia para facilitar operações financeiras.

Um estudo realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aponta que os aparelhos celulares já são responsáveis por mais de 51% das operações bancárias realizadas no dia a dia dos cidadãos. O percentual, portanto, equivale a mais da metade da população brasileira.

Com a vantagem e atratividade de substituir as filas de bancos e longas esperas por um processo mais fácil e rápido, as transações bancárias online cativaram os brasileiros, no entanto, é preciso ter cautela ao realizar esse tipo de operação por conta própria.

Um levantamento realizado pela Febraban mostra que os golpes que vitimaram clientes de bancos no Brasil tiveram um crescimento assustador de 165% nos primeiros seis meses de 2021, se comparado com o mesmo período do ano de 2020.

Isso se dá, entre outros motivos, pelo fato de que quanto menos assistência de especialistas e mais independente o cliente está para fazer operações por conta própria, mais vulnerável ele fica para os chamados “golpistas da internet”. O problema se dá, sobretudo, para aqueles que têm menos familiaridade com a tecnologia e com as operações, mas ainda assim se arriscam a realizar tudo por conta própria e sem assistência.

Portanto, para não cair em golpes, más condições de empréstimos e juros abusivos, é necessário que o cliente busque por fintechs com atuação reconhecida no mercado financeiro e que possam oferecer um serviço de confiança.