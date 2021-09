Andirá: Preso homem que roubou loja e motocicleta

Bandido foi dominado minutos após o crime

No final da tarde desta segunda-feira, dia 13, próximo ao horário de fechamento do comércio, um homem assaltou uma loja, e roubou uma motocicleta no centro de Andirá.

Segundo o proprietário da loja, de 78 anos, um homem com camiseta rosa, mochila, bermuda, tênis e máscara de proteção à Covid-19, entrou na loja e apontou uma arma para o comerciante anunciando o assalto.

O elemento rendeu os funcionários, e ordenou que esses fossem até o caixa do escritório, em seguida subtraiu o equivalente à aproximadamente R$ 1.500,00.

Em seguida, fugiu para a rua, dando voz de assalto novamente, para um homem de 32 anos, que estava do lado de fora da loja. Mostrou a arma em sua cintura e roubou a motocicleta da vítima. Com a motocicleta o sujeito fugiu pela rua Paraná.

A equipe policial recolheu informações de outros comerciantes que disseram terem visto um motociclista sem capacete na Rua Bandeirantes. Munidos dessas informações, a equipe seguiu sentido essa rua e na esquina com a Rua José Braga, identificou o suspeito, com as mesmas características, porém vestindo uma camiseta preta.

Feita a abordagem no sujeito de 22 anos, encontraram a arma em sua cintura, uma pistola da marca tarus, cromada, modelo pt 101 afs, calibre 40, contendo em seu carregador três munições a pronto emprego. Em seu bolso encontraram a quantia em espécie de R$ 653,00.

Foi dado voz de prisão ao assaltante, sendo esse algemado e conduzido, na sequência os objetos recuperados do roubo e a pistola foram encaminhados para a delegacia de policia civil de Andirá.

Em seguida, compareceram na delegacia as vítimas de ambos roubos, e uma delas, o proprietário da moto, afirmou ter encontrado sua motocicleta na rua Aimore, ao lado do supermercado.

A motocicleta foi identificada e conduzida a delegacia de policia civil de Andirá.