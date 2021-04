Atropelada em Siqueira Campos

Trombada não chegou a machucar animal nem a amazona

Exclusivo: Uma moça de 17 anos foi atingida por um Volvo VM (placas de Carlópolis), no KM 25 da PR-424 no sentido Siqueira Campos a Salto do Itararé quando passeava com um cavalo. Foi às 16 horas do sábado, dia 17, e os ferimentos foram leves.

O condutor de 44 anos também não se machucou. Realizado o teste de etilômetro, resultou negativo.

O tempo estava nublado, o que pode ter contribuído no fato.

O atropelamento foi quase que um esbarrão, o equino fugiu e a adolescente retornou depois para explicar o acidente na Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense.