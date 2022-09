Alunos realizam plantio de mudas

Iniciativa faz parte do Plano Municipal de Arborização Urbana de Ibaiti

Alunos da Escola Municipal Leônidas Ferreira de Mello, no bairro Cohapar, realizaram o plantio de mudas de árvores no entorno da escola. A iniciativa, acompanhada pela diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Viviane Chueiri, e servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, faz parte do Plano Municipal de Arborização Urbana de Ibaiti, criado pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho.

Foram plantados cerca de 20 mudas de Flor Calistemo (Escova de Garrafa) nas ruas do bairro. O Plano Municipal de Arborização Urbana de Ibaiti prevê o plantio de 3.200 mudas de árvores em toda a área urbana do município.

Segundo Dr. Antonely, o projeto tem como objetivo ampliar as áreas verdes da região urbana, proporcionando mais qualidade de vida à população.

“As árvores urbanas são importantes para a sociedade, pois a maioria da população vive em áreas urbanas. As árvores ajudam na melhoria da qualidade de vida das pessoas, contribuem para o lazer, conforto e bem estar”, declarou o prefeito.

Serão plantados, Oiti, Aroeira Salsa, Noivinha, Ipê Amarelo, Ipê Branco, Ipê Rosa, Ipê Roxo,Manacá da Serra,Camélia, Extremosa, Calistemo, Caliandra Rosa, Liquidambar e Acer.