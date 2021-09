Airshow é atração radical Pro Tork

Manobras acrobáticas aéreas terão transmissão ao vivo neste domingo

Pilotos de todo o país se reúnem neste domingo, dia 12 de setembro, na cidade de Itápolis (SP), para a realização do Itápolis Airshow. Devido a pandemia de Covid-19, ele será restrito aos participantes, porém, será transmitido ao vivo através do canal da EJ Escola de Aeronáutica no YouTube.

Organizado pelo Aeroclube, o já tradicional evento aeronáutico contará com duas modalidades distintas: apresentações solo e esquadrilhas. Um dos destaques do solo é Douglas Lourenço, patrocinado pela Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina.

Douglas é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. Seu espetáculo tem duração aproximada de 20 minutos e costuma agradar muito o público Quem curte emoção e adrenalina não pode perder.

A Pro Tork Air Show tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.

>>> Transmissão ao vivo em: https://www.youtube.com/c/EJEscoladeAeron%C3%A1utica/videos