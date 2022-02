Agentes platinenses de endemias recebem uniformes

Entrega de kits com bonés, botas, bolsas, calças jeans e camisetas com proteção solar

Na sexta feira, 18, a prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria de Saúde realizou a entrega de kits de uniformes aos agentes municipais de combate a endemias. Foram entregues bonés, botas, bolsas, calças jeans e camisetas com proteção solar.

O prefeito José da Silva Coelho Neto esteve presente e fez a entrega dos kits aos agentes. “São kits completos para trabalharem uniformizados e isso é muito bom, pois demonstra a importância do trabalho de cada um deles. Temos buscado proporcionar todas as condições para que trabalhem bem em prol do nosso povo”, disse o prefeito.

Segundo a secretária de Saúde, Gislaine Galvão, os uniformes atendem às requisições dos próprios agentes. “Quando falamos em melhorias, avanço, pensamos logo nos Agentes de Saúde e de Endemias. Pois são eles que estão lá na linha de frente atendendo diretamente a nossa população. A gestão trabalha para que o serviço prestado aos munícipes seja sempre transparente e que os profissionais tenham qualidade e conforto no trabalho”, comentou.

A proteção solar nas camisetas que compõem os kits foi um pedido da vereadora Mirian Montanheiro, que está envolvida nos projetos contra o câncer ministrados junto a Secretaria de Saúde. Nos próximos dias serão entregues os uniformes também aos agentes comunitários que atuam nas Unidades Básicas de Saúde.

Também estiveram presentes na entrega dos uniformes o diretor municipal de saúde, João Simões, o chefe de gabinete, Benedito Miranda, o coordenador de endemias João Batista e a diretora da Vigilância Sanitária Tatiane Nespoli.

Confira as imagens dos agentes uniformizados: