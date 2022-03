Dois homens morrem afogados em Salto do Itararé e Joaquim Távora

Óbitos ocorridos entre sábado e domingo nas duas cidades

O 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina atendeu dois afogamentos entre sábado e domingo, dias cinco e seis, no Norte Pioneiro.

O primeiro que perdeu a vida foi Jonathan Wayne de Almeida Foge (foto acima), de 22 anos.

O jovem se banhava as águas do Ribeirão Marimbondo, em Salto do Itararé, e desapareceu em torno de 16 horas,

O corpo foi localizado às 19 horas do sábado mesmo e sepultado neste domingo no cemitério local.

As informações são do tenente Eduardo Silva.

Já Adilson Benedito Eloi (fotos abaixo), conhecido como Cowboy, faleceu aos 47 anos neste domingo, dia seis, num açude de propriedade da família em Joaquim Távora. Foi no povoado rural chamado São Roque do Pinhal no trecho entre Carlópolis.

A fatalidade ocorreu por volta das 15 horas e o corpo localizado às 17 horas.

Bastante popular, Cowboy era solteiro, não tinha filhos e trabalhava na empresa Frangos Pioneiro.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho atendeu as duas ocorrências.