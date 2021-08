Hoje, dia 11 de agosto, se comemora o dia do ADVOGADO, sendo esta dada tão especial porque houve a criação dos dois primeiros cursos de Bacharelado em Direito do país, em São Paulo e em Olinda, por meio da lei sancionada pelo Imperador Dom Pedro I no dia 11 de agosto de 1827.

E neste dia o npdiario parabeniza todos os advogados da região e em especial o DR. AMÉRICO RICARDO DE GODOY COSTA, residente em Santo Antônio da Platina.