Advogado será Cidadão Honorário

Profissional tem destaque na área do Direito e na vida pessoal

José Augusto Araújo de Noronha, atual Diretor Tesoureiro do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e ex-presidente da Seccional da OAB/PR, receberá o título de Cidadão Honorário da Câmara de Vereadores de Jacarezinho, através de um Decreto Legislativo já aprovado.

A honraria foi proposta pela Vereadora Luciane Alves.

A homenagem é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido na construção da nova sede da subseção no município, entre outros dezenas de realizações, segundo o atual presidente da Subseção, Dirceu Rosa.

Criada em 1976, a OAB Jacarezinho ganhou sede própria em dezembro de 2019. São 357,52 m2 de área construída com toda estrutura para atender os advogados da abrangência da subseção que inclui os municípios de Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis e Ribeirão Claro. A sede possui auditório, salas para cursos da ESA, sala para reuniões, entre outros espaços.

O local é um prédio moderno e que atende as necessidades dos advogados(as), como também trouxe para Jacarezinho em 2018 a realização do Colégio de Presidentes de Subseções da OAB/PR. Quando da realização do evento Jacarezinho foi a Capital da Advocacia Paranaense.

Ainda não foi agendada a entrega por conta da pandemia.

A data será divulgada quando for definida.

Abaixo, o homenageado com seu pai, o desembargador aposentado Dr. Noronha, Dr. Glomb, Dr. Alexandre Salomão, entre outras personalidades do mundo jurídico paranaense.