Teve como resultado apreensões de moto

Nesta segunda-feira (23) ocorreram ações de trânsito pela Polícia Militar de Santo Antônio da Platina.

Na Rua Marechal Deodoro da Fonseca as equipes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta e da Rádio Patrulha realizaram diligências para segurança no trânsito e combate à criminalidade. Assim, foram feitas diversas abordagens, as quais resultaram na apreensão de 02 motocicletas e 07 notificações de trânsito.