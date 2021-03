Acidente mata mãe e filho em Siqueira Campos

O motorista/marido/ pai atropelou acidentalmente as duas vítimas

Acidente trágico neste sábado, em torno de 14 horas, com tempo parcialmente chuvoso, e vítimas e óbitos no KM 285 da PR-092, na chamada Curva dos Fiates, em Siqueira Campos.

De acordo com informações da Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) o motorista de 43 anos da carreta Mercedes Benz / L1728 (placas de Caçador/SC) se perdeu na curva, saiu no acostamento da rodovia, atingindo um barranco. Com a batida, a esposa dele, 33 , e o filho, 3 , acabaram ejetados, caíram na pista e foram atropelados pelo marido/pai.

O condutor teve ferimentos leves, mas obviamente estava emocionalmente abalado e foi encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) até a Santa Casa siqueirense.

As duas vítimas fatais foram levadas para necropsia pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho pela equipe de plantão. A mulher (foto) trabalhava de caixa num supermercado em Caçador, e além do garoto (foto) tinha uma outra filha, de dez anos.

A carreta transitava sentido decrescente da via (Quatiguá ao entroncamento da PR-272, acesso à Tomazina).

O acidente categorizado como saída de pista teve como sequência a parada do veículo na canaleta no lado direito da via no sentido de seu tráfego.