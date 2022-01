Acidente mata jovem na PR-092 em Wenceslau Braz (vídeos)

VW/Gol teve perda total tamanha violência da batida

Luiz Fernando Domingues (fotos), de 24 anos, perdeu a vida às 16h10m deste domingo, dia 16, quando o VW/Gol (placas de WB) que conduzia colidiu frontalmente contra um caminhão VW/24.280 (placas de Faxinal dos Guedes/SC) no KM 244 da PR-092, em Wenceslau Braz, Norte Pioneiro.

O carro literalmente se despedaçou com a violência do impacto. O óbito foi no local perto de Calógeras, distrito do município de Arapoti(Campos Gerais).

O condutor do outro veículo, também de 24 anos, sofreu ferimentos leves, mesmo com o caminhão caindo numa ribanceira.

Chovia muito no momento do acidente.

O pai, Esmair, é de Siqueira Campos, e a namorada, Maria, de Calógeras, além de outros parentes e amigos da região, lamentaram a fatalidade.

Atenderam a ocorrência as equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Siqueira Campos, Polícia e Defesa Civis de Arapoti e Instituto Médico Legal de Ponta Grossa.