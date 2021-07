Acidente mata homem de 31 anos em Quatiguá

Na manhã desta sexta-feira em colisão de moto e carreta na PR-092

Tiago Lima Almeida, de 31 anos, perdeu a vida às 5h40m desta sexta-feira, dia 16, no KM 297 da PR-092 em acidente tipo abalroamento transversal, em Quatiguá. Era morador de Joaquim Távora e viajava para trabalhar em uma empresa de laticínios.

A colisão numa reta da pista envolveu a Honda Titan sem identificação (veículo de leilão) e uma carreta.

O motorista da Volvo/FH 440 (placas de São José do Ouro, cidade de sete mil habitantes do interior do Rio Grande do Sul) Marcos Bairros Ferreira, 36 anos, não sofreu ferimentos. Ele se submeteu ao etilômetro e deu negativo(sem álcool).

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho atenderam a ocorrência.