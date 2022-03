Acidente com motoneta fere dois platinenses na rodovia PR-092

Biz transitava e teve queda na entrada do Aparecidinho 3

Um rapaz de 29 anos e uma menina de 17 se machucaram quando a Honda Biz 125 em que estavam tombou na PR-092 em torno de 8h30m desta segunda-feira, dia 28, na entrada do bairro Aparecidinho 3, em Santo Antônio da Platina(fotos).

A dupla viajava sentido trevo da BR-153 (posto Santa Rita) subindo e ao passar num buraco/deformação da pista, o condutor perdeu o controle.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com escoriações e nervosismo e entregues no Pronto Socorro Municipal sem risco de mortes.