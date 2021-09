Acidente fere idosa em Ribeirão Claro

Ela bateu Parati em caminhão e Strada no trecho entre Carlópolis

Exclusivo: Às 16h10m desta quinta-feira, dia 23, ocorreu acidente complexo no KM 30 da PR-151, em Ribeirão Claro.

Uma VW/Parati (placas de Ribeirão Claro) dirigida por mulher de 78 anos trafegava no sentido de Carlópolis a Ribeirão Claro quando a condutora perdeu o controle colidindo com um caminhão no sentido contrário e em sua mão regulamentar de direção. Na sequência imediata, a Parati chocou-se contra a Fiat/Strada que encontrava- se estacionada na margem esquerda da rodovia, fora do acostamento.

Realizados testes etilômetros nos motoristas resultando negativos. A idosa foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro ribeirão-clarense com ferimentos médios.

O Mercedes Benz/Atego 2429 (placas de Quatiguá) conduzido por um rapaz de 27 anos teve danos de pequena monta, assim como a picape. Não houve feridos em ambos.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.