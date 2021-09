Acidente envolve carreta e GM Celta

Ultrapassagem na PR-435 foi motivo da colisão

Nesta terça-feira, 31, a defesa civil socorreu um acidente envolvendo um Chevrolet Celta e uma carreta no KM 64, da rodovia PR-435, entre os munícipios de Ibaiti e Congonhinhas.

Segundo informações, o acidente ocorreu durante uma ultrapassagem da carreta que vinha sentido Congonhinhas para Ibaiti e colidiu contra o veículo que estava na outra pista trafegando no sentido contrário.

O condutor do celta (foto) envolvido no acidente foi a única vítima, com ferimentos moderados e está consciente.

A Defesa Civil relatou dificuldades para tirar a vítima de 50 anos das ferragens, tendo sucesso após uma hora de atendimento.