Acidente envolve 4 veículos em rodovia de Wenceslau Braz

PRE de Siqueira Campos atendeu a ocorrência

Neste sábado (04), ocorreu acidente em Wenceslau Braz, no KM 28 da Rodovia PR-422, por volta das 16h50m.

Um Fiat/Palio (placas de Palmeira-PR) estava transitando em sentido a Wenceslau Braz, quando iniciou manobra de ultrapassagem a um outro veículo, Iveco/Stralys (placas de Itaporanga-SP) e provocou o acidente.

Com isso, chocou-se lateralmente com este, e com um VW/Gol (placas de União da Vitória-PR) e com um Honda/City (Tomazina).

O condutor (23 anos) do Palio embrenhou-se em matagal próximo, de acordo com testemunhas, e não foi possível sua identificação.

O motorista (47 anos) do Gol foi encaminhado ao hospital do município com ferimentos leves, e os demais condutores não se machucaram.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.