Caminhão e motocicleta colidem e rapaz de 34 anos morre

Dupla estava numa Honda/CG 125 na PR-272

Nesta segunda-feira, dia 20, por volta das 18h30, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente com vítimas, na PR-272, KM 37, no munícipio de Wenceslau Braz.

Segundo informações que a reportagem obteve, o condutor da Honda/CG 125, com placas de Wenceslau Braz, transitava pela rodovia sentido Tomazina, quando chocou-se na traseira do caminhão, que estava parado às margens, com problemas mecânicos.

O condutor da moto, Rodrigo Marcolino de Souza, de 34 anos, morreu e a moça/garupa (31 anos), se feriu gravemente e foi encaminhada ao hospital de Wenceslau Braz.

Já o motorista do caminhão, de 60 anos, não se machucou.