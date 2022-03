Ibaiti: Colisão Honda CG 125 e Fiat/Strada machuca rapaz

No trecho da rodovia entre Santo Antônio da Platina

Na tarde desta sexta-feira, dia quatro, por volta das 14 horas, no km 108, da BR-153, agentes especiais da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), da Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina, foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito no município de Ibaiti.

Uma Honda CG 125 que seguia pela BR-153 sentido Ibaiti/Santo Antônio da Platina colidiu contra o automóvel Fiat/Strada, com placas de Ibaiti, que estaria acessando a rodovia federal.

Com a violência do impacto, o condutor, de 24 anos, foi ejetado da motocicleta e em virtude da gravidade das lesões foi imediatamente encaminhado ao Hospital Municipal. Já o condutor do veículo, um homem de 68 anos e sua esposa, permaneceram ilesos.

O teste de etilômetro foi realizado, constatando-se que não houve consumo de álcool (índice de 0,00 mg/litro de ar expelido pelos pulmões).

Equipes da Polícia Militar, SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local para levantamento pericial e remoção da motocicleta até o pátio conveniado de Santo Antônio da Platina.