Abrigo de Cornélio ganha R$ 20 mil

Veja outras nove instituições beneficiadas com o sorteio

O Abrigo Bom Pastor, de Cornélio Procópio, foi sorteado no programa Nota Paraná e recebeu R$ 20 mil. O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que representa a cidade no legislativo, acompanhou o sorteio nesta terça-feira, 11. Lançado em agosto de 2015, o Nota Paraná devolve aos consumidores parte do imposto arrecadado com a venda de produtos, ao fornecer o CPF na nota.

“É uma estratégia que incentiva o consumidor a participar dos benefícios promovidos com o aumento da arrecadação do ICMS, dividindo com 30% do que for recolhido”, esclarece.

O programa sorteou o prêmio de R$ 1 milhão, que beneficiou um morador de São José dos Pinhais. Outros R$ 200 mil foram sorteados para um contribuinte de Rebouças. Dez instituições beneficentes vão receber prêmios de R$ 20 mil. Outros 20 mil prêmios de R$ 100 também foram sorteados.

“O Abrigo Bom Pastor atende cerca de 60 idosos e o valor repassado com o sorteio do Nota Paraná será muito bem aplicado para garantir ainda mais conforto e qualidade de vida aos internos atendidos pela instituição, que há décadas atende com dedicação e amor”, disse o deputado.

As outras nove instituições beneficiadas com o sorteio de R$ 20 mil são o Lar Anália Franco e o Albergue Infantil Casa do Caminho (Londrina), a Associação Cascavelense de Amigos de Surdos (Cascavel), a Associação Duovizinhense de Futsal (Dois Vizinhos), o Lar Santo Antônio (Cambé), a Associação do Amigo Animal (Curitiba), a Rede Feminina de Combate ao Câncer (Maringá), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Diamante do Norte) e o Hospital Nossa Senhora das Graças (Curitiba).