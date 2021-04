Evento neste fim de semana, restrito a equipes e com rígido protocolo sanitário diante da pandemia

Está confirmada a abertura do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross, neste fim de semana, dias 24 e 25 de abril, na cidade de Cascavel. O evento está sendo restrito a equipes e seguirá um rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19.

E além de patrocinar a disputa pelo 22º ano consecutivo, a maior fabricante de moto-peças da América Latina alinhou no gate com alguns dos melhores pilotos do estado. Entre eles, os atuais campeões: Willian Guimarães nas classes MX3, MX4 e MX45 e Fabio Brito na MX3 Nacional.

Os adversários podem se preparar, pois a Pro Tork KTM Racing Team também fará uma participação especial com os atletas que estão em pré-temporada para o Brasileiro. O venezuelano Anthony Rodriguez estará no gate da MX1, Mariana Balbi na MXF e Fredy Spagnol na MX2.