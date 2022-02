Abre neste domingo Campeonato de Enduro de Regularidade do PR

Piloto Jony Jachtchechen disputa a categoria Master

O XVIII Enduro das Pedras dará largada no Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade, neste domingo, dia 20, na cidade de Guaraniaçu. A Pro Tork é presença confirmada, sendo representada pelo piloto Jony Jachtchechen (foto) na disputa da categoria Master.

A prova terá como base o Recanto da Rocinha, local onde ocorre a largada e a chegada dos competidores. O percurso de 121 quilômetros promete exigir bastante técnica e preparo físico, sendo composto por trilhas repletas de pedras, assim como diz o próprio nome do evento.

Jony está animado com o início da temporada 2022 e quer dar o seu melhor em busca de um bom resultado. “O objetivo é alcançar uma vitória, abrir vantagem logo no início para depois poder ficar mais tranquilo, já que também participo do Brasileiro. Mas é claro que será um grande desafio”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.