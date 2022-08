Abre edição da Copa Comerciários/Futsal

Ocorreu em Japira no fim de semana

Aconteceu neste fim de semana em Japira a abertura da II edição da Copa dos Comerciários de Futsal 2022 que contou com a presença de centenas de pessoas na Quadra Municipal de esportes. Como atrativo tiveram barracas de pastel, salgados, cachorro-quente, espetinho, pipoca, churros e bebidas.

O jogo de abertura, entre Pitstop Futsal X Netvisi Futsal, teve como resultado final da partida 5 a 2 para Pitstop Futsal, que foi o campeão da primeira edição.

A equipe agradece a presença do prefeito Paulo José Morfinati e a primeira Dama Sandra Morfinati e de todas autoridades presentes no evento, vereadores, secretários (as) municipais, os funcionários que trabalharam pela reforma da quadra, em especial os comerciantes que se propuseram a divulgar suas marcas na parede.

Na próxima sexta-feira haverá novas disputas, informou o secretário de Esportes Joao Gabriel Teodoro (Pereira).