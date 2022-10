Escapamentos das motos estavam irregulares

Nesta segunda-feira (03) a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina fez patrulhamento pelo centro da cidade.

Realizou-se a abordagem a dois motociclistas. Em revista pessoal, nada de ilícito encontrado, mas, os veículos estavam com o escapamento em desacordo com as normas de trânsito.

Assim, as motos foram notificadas, e após sanadas as irregularidades, os condutores orientados e advertidos.