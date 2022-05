Abertos Jogos Escolares em Wenceslau Braz

Melhores equipes se classificam à fase macrorregional entre os dias 15 e 19 de junho

Os Jogos Escolares do Paraná estão de volta depois de dois anos suspensos pela pandemia e, em Wenceslau Braz, a cerimônia oficial de abertura na noite de quinta-feira, dia 26, a 68ª edição do evento contou com casa cheia, alegria e emoção no ponta pé inicial da competição.

As competições serão realizadas até a próxima terça-feira, dia 31.

O município brazense será palco das competições individuais e coletivas. Nos esportes coletivos, estão as categorias de basquetebol, futsal e voleibol. Já os esportes individuais contam com categorias masculinas e femininas de corridas de 80 a 3.000 metros, salto em distância, arremesso de peso, tênis de mesa e xadrez.

O público compareceu e marcou presença no Ginásio Luis Alberto Antônio, o “Betão”, para prestigiar a apresentação das delegações dos municípios de Arapoti, Jaguariaíva, Sengés, Salto do Itararé, Santana do Itararé e a anfitriã Wenceslau Braz.

Também esteve presente o prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, que discursou e anunciou a abertura. Também estiveram presentes os prefeitos dos municípios que irão participar dos jogos, vereadores, representantes do Governo do Estado, equipes do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, diretores e professores das escolas participantes e publico em geral.

Após a apresentação das delegações, o chefe do executivo deu as boas vindas aos atletas. Outros dois momentos emocionaram e levantaram o público das arquibancadas. Primeiro, a condução da Pira Olímpica para acender a tocha com as luzes do estádio apagadas. Já ao final, a apresentação do grupo de dança agradou.

Dada a largada, as competições começaram nesta sexta-feira (27). Os primeiros atletas a competir no coletivo foram das modalidades de futsal, voleibol e basquetebol. Já no individual, as competições são de xadrez e tênis de mesa.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regional de Educação e Prefeitura de Wenceslau Braz.

PARTICIPAÇÕES — Os Jogos Escolares do Paraná reúnem mais de 4 mil estudantes e dirigentes esportivos de escolas de 38 cidades atendidas pelos NREs (Núcleos Regionais de Educação) de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Wenceslau Braz, que disputam a segunda etapa da fase regional.

As equipes competem nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, xadrez, tênis de mesa, handebol e voleibol, nas categorias B (12 – 14 anos) e A (15 – 17), no masculino e feminino, além dos ACDs (atletas com deficiência).

As melhores equipes se classificam para a fase macrorregional, que será disputada entre os dias 15 e 19 de junho, reunindo estudantes dos quatro NREs do Norte Pioneiro, incluindo Ibaiti, que disputou a primeira etapa da fase regional.

Da disputa macrorregional saem os campeões, que disputam a fase final em duas etapas. Para estudantes da categoria B, a final da competição será em Campo Mourão, entre os dias 15 e 23 de julho. Já para a categoria B, a decisão da final dos JEPs será em Pato Branco, de 5 a 13 de agosto (Fotos: Marcelo Aguiar).