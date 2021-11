Fusca e picape Strada colidem em Abatiá

Acidente aconteceu nesta quarta-feira, no km 75, da PR-436

Exclusivo: Nesta quarta-feira, dia 17, por volta das sete horas, a Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu um acidente no munícipio de Abatiá, no km 75, da PR-436.

O sinistro envolveu um Fiat Strada (foto abaixo), e um VW/Fusca (foto principal), ambos com placas de Abatiá. Segundo informações, a Strada transitava sentido Bandeirantes – Abatiá, quando a lateral do seu carro colidiu com o fusca, que transitava no sentido oposto.

O condutor da Strada, de 59 anos, não teve ferimentos, já o condutor do Fusca, 75, foi encaminhado pela ambulância ao hospital de Abatiá, com ferimentos leves.