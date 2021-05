Santo Antônio 58 e Jacarezinho 17

AS DUAS CIDADES TÊM JUNTAS 173 MORTES PELA DOENÇA

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado em 15 de maio(sábado) pela Secretaria Municipal de Saúde. Com mais 58 resultados positivos, a cidade segue com 4.105 casos confirmados, deste total, 3.505 estão recuperados.

Entre os 499 pacientes em fase ativa da doença, 22 estão hospitalizados e 477 em casa, se tratando.

Em andamento, estão outros 134 em investigação.

São 101 óbitos oficiais.