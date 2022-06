Prefeitura não é responsável pelo órgão que enfrenta problemas

O prefeito Professor Zezão esclareceu neste sábado, dia 11, por meio de vídeo, a situação de Santo Antônio da Platina com relação aos problemas recorrentes da atuação do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) no município.

