Vila Galvão começa a ser asfaltada (vídeo)

O investimento é de quase um milhão e 200 mil reais

Foram iniciadas as obras para pavimentação da Vila Galvão em Santo Antônio da Platina. Serão feitos mais de 6.400 metros quadrados em asfalto no bairro, um investimento de R$ 1.196.000,00.

O prefeito José da Silva Coelho Neto esteve no bairro nesta sexta-feira, dia dez, acompanhado do Primeiro deputado estadual Luis Cláudio Romanelli, que viabilizou parte do recurso junto ao governo estadual.

“Essa é mais uma obra realizada pela administração que trará melhoria e bem estar para população”, assinalou o chefe do executivo.

Além do pavimento asfáltico, a obra inclui a construção de meio fio e sarjetas, rede de drenagem de águas pluvial, placas de comunicação visual e sinalização de trânsito.

A execução será feita pela empresa RM Rezende, contratada via licitação. O prazo para conclusão é de 180 dias.