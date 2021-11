Vereadora Luciane Alves participa de Encontro Nacional do PSD

Evento contou com vasta programação conduzida por lideranças

A vereadora Luciane Alves participou do Encontro Nacional do PSD Mulher no encontro promovido pelo partido, na última quarta-feira (24) no Centro de Eventos do hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, em Brasília. O encontro recebeu lideranças de todas as regiões do País.

Entre as que compuseram a mesa de debates estavam a vice-coordenadora do núcleo feminino, Adriana Flosi; a secretária do PSD Mulher Nacional, Ivani Boscolo; e a prefeita do município de Tauá (CE), Patrícia Aguiar, que relatou as ações de sua gestão no combate ao coronavírus.

O encontro contou com vasta programação conduzida por líderes mulheres como a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luciana Lóssio e da advogada Deborah Carvalhido, assessora jurídica da bancada do PSD na Câmara dos Deputados.

“Me sinto honrada por ter sido escolhida pelo PSD Paraná para ser uma das representantes da delegação Paranaense no encontro. Um partido que olha pelas mulheres e se preocupa com a ampliação de mulheres na política demonstra o quanto está preparada para um movimento político atual e representativo”, enfatizou Luciane Alves.

Durante o encontro, foi anunciado, o lançamento do Programa de Formação Política Eleitoral do PSD Mulher, desenvolvido em parceria com o Instituto Político Eleitoral (IPE). O programa é composto por 23 cursos, divididos em três temas: Mulher na Política, que vai fornecer orientações sobre o processo de disputa de cargos eletivos, desde a convenção partidária até a prestação de contas; Hábitos Saudáveis; e Olhar Feminino, com informações sobre empreendedorismo, violência doméstica, assédio moral, entre outros assuntos.