Vereador platinense permanece em UTI

Ele tem 56 anos e está intubado no Hospital Regional

O comerciante e vereador platinense Edson Muniz Gonçalves (fotos), de 56 anos (fará 57 em outubro próximo) permanece internado há dez dias na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, e , antes, no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina, infectado pela Covid-19.

Ainda está intubado, mas seu quadro clínico apresentou melhoras. Familiares e amigos pedem que as rezas prossigam.

Buchecha, como é conhecido, foi reeleito para cumprir seu segundo mandato pelo PSB e fez 553 votos. Tirou licença já vencida de 15 dias.

O sobrinho do edil, Guilherme Muniz, declarou: “Graças a Deus melhorando, todos os dias diminuem os parâmetros dos aparelhos e ajustam as doses dos medicamentos; a corrente de oração por ele está muito forte”

