Valter do Salão empossado vereador platinense

Titular está em UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro

O cabeleireiro Valter Aparecido de Carvalho fez 408 votos pelo PSB nas eleições de 2020 em Santo Antônio da Platina. Aos 50 anos, assumiu a vaga nesta noite de segunda-feira, dia nove, como suplente do vereador licenciado Edson Muniz Gonçalves, 56, internado numa UTI há um mês e meio no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Coincidentemente, Valter do Salão – casado com a professora Ana Maria, com a qual tem uma filha, Ana Vitória, 17, – também está infectado pela Covid-19, “o meu médico Cláudio Luiz informou que nesta terça-feira, dia dez, já estarei curado e fora da quarentena”, disse hoje à tarde à reportagem do npdiario.

A posse foi online.

Já o titular, conhecido como Buchecha, segundo familiares, está prestes a sair da UTI, passar para um leito semi-intensivo e, em seguida, receber alta. “Todos aguardamos seu retorno ao cargo assim que melhorar”, afirmou o presidente do Legislativo, José Jaime Mineiro(PSDB).