Vacina protege a economia

Só pouco mais da metade de pesquisa revelou otimismo

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) afirma que o tímido otimismo do varejo em relação ao Dia das Mães, revelado em pesquisa da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná), demonstra os desacertos do Brasil na pandemia. “A vacina também protegeria a economia. Caso tivéssemos imunizado a população no tempo adequado, poderíamos vivenciar expectativas mais positivas”, afirma.

Segundo a Faciap, pouco mais da metade dos mil entrevistados da pesquisa revelaram algum otimismo. Para 29%, as vendas ficarão no mesmo patamar do ano passado, enquanto 24% avaliam que as vendas serão superiores a 2020. “É positivo imaginar que não haverá perdas. Mas, esse quadro está construído sobre patamares achatados do ano anterior”, considera Romanelli.

O deputado voltou a criticar a condução do governo federal no enfrentamento à Covid-19. “Está mais do que comprovado que a vacina é a única forma de acabar com a pandemia”, diz Romanelli. “Mas a omissão, o negacionismo e a incompetência estão custando caro ao Brasil porque um iluminado decidiu não acreditar nos benefícios da imunização. Isso está matando pessoas, empresas e empregos”.

Romanelli afirma que “tão importante quanto fazer a coisa certa é fazer o que precisa ser feito no momento certo”. “Aqui a vacina foi desprezada. O presidente afirmou que as pessoas poderiam virar jacaré e descartou a compra de 70 milhões de doses que poderiam imunizar 100% dos grupos prioritários a partir de dezembro. Não fez nada e a tragédia se acumula sobre as famílias e a economia”.