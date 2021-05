Vacina à pessoas com comorbidade e gestante

Com o novo lote de 406,1 mil doses

O governo do Paraná receberá nos próximos dias mais 406.100 doses de vacinas contra a Covid-19, referentes à 16ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Serão 391.500 da Covishield (Oxford/AstraZeneca/Fiocruz) e 14.600 da Coronavac (Sinovac/Butantan). A informação foi repassada pelo governo federal à Secretaria de Saúde do Paraná na noite desta sexta-feira (30). Ainda não há previsão de chegada.

A grande novidade dessa remessa é o início da imunização das pessoas com comorbidade, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, grupos preferenciais dentro dos planos nacional e estadual de vacinação. São 235.991 doses D1 para esse segmento, todas da Covishield. O quantitativo servirá para mais de 10% do total estipulado pelo Ministério para cada ente federativo.

O Paraná possui 1.328.677 pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas e 400.682 pessoas com deficiências permanente grave. Segundo o plano estadual pessoas com Síndrome de Down, com doença renal crônica e gestantes e puérperas serão vacinadas independentemente da idade, enquanto a vacinação daquelas com comorbidades ou deficiência permanente severa, nesse primeiro momento, alcançará apenas aqueles que têm entre 55 e 59 anos. A operacionalização consta no plano estadual (anexo III) e está sendo pactuada com os municípios.

Do lote da Covishield, também serão 116.269 imunizantes para continuar a vacinação de primeira dose de pessoas com 60 a 64 anos (21%). Essas vacinas são parte de um lote de 6,5 milhões entregues pela Fiocruz ao Ministério da Saúde.

Já a pauta de vacinação da Coronavac/Butantan envolve 2.747 primeiras doses para profissionais da segurança pública e salvamento (além das Forças Armadas), o que representa cerca de 7,4% desse grupo, e segundas doses para trabalhadores de saúde (8.103 doses referentes ao lote 12) e profissionais da segurança pública e salvamento (2.339 doses, referentes aos lotes 13 e 14).

Até este sábado (1º) 1.774.225 pessoas tinham recebido a primeira dose e 990.541 a segunda dose no Paraná, segundo o Vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde. No total, 16,7% da população paranaense já recebeu ao menos uma dose. As doses da 15ª pauta do foram encaminhadas aos municípios nesta sexta (30).