Utilidade pública para Instituto Humanitário de Bandeirantes

Deputado Cobra Repórter lembra que entidade presta serviço social desde 2017

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou, nesta quarta-feira (3), na Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei (PL) solicitando o Título de Utilidade Pública ao Instituto Humanitário Remindo Vidas, com sede na cidade de Bandeirantes. Recuperar dando assistência e acompanhamento às pessoas dependentes químicas, alcoólatras e de outras drogas psicoativas, é a missão do Instituto.

“O Instituto Humanitário Remindo Vidas cumpre sua missão desde maio de 2017, sempre desempenhando o seu papel de entidade filantrópica e beneficente sem fins lucrativos, atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade no campo da assistência social e da promoção humana. O Instituto é merecedor do Título de Instituição de Utilidade Pública, pois ajuda em muito a atividade do Estado no cumprimento das obrigações estatais, principalmente, no que tange em ajudar na execução da Política Antidrogas”, explicou o deputado Cobra Repórter.

O deputado destaca que, “com esse reconhecimento, o Instituto estará habilitado a receber recursos estaduais, apto a receber benefícios de ordem fiscal, celebrar convênios e receber auxílios e subvenções que vão proporcionar melhorias em seu trabalho e a possibilidade de atender mais pessoas”.