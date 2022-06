Unidades de Saúde serão reformadas em Jacarezinho

As seis receberão investimentos de R$ 150 mil cada uma

O Diário Oficial do Município de Jacarezinho traz nesta sexta-feira (dia 3) os editais de licitação de seis unidades básicas de Saúde. A licitação da sétima Unidade já havia sido publicada na sexta-feira da semana passada (27/5).

Ao todo, serão R$ 946 mil de investimentos nas Unidades do Jardim São Luiz, Pompéia, Dom Pedro Filipak, Vila São Pedro, Posto Central, Jardim Panorama e Marques dos Reis. Com exceção de Marques dos Reis, cujos valores aplicados serão menores (R$ 46 mil), todas as demais receberão R$ 150 mil cada uma.

Os recursos serão repassados pela Secretaria de Estado da Saúde e terão contrapartida municipal. “Tenho muito a agradecer ao ex-secretário de Saúde, Beto Preto, que se empenhou pessoalmente em nos auxiliar em todas as demandas, especialmente durante a pandemia do coronavírus. Agora vamos melhorar os espaços físicos da maior parte das nossas Unidades de Saúde, sempre visando um atendimento cada vez melhor e mais humano aos cidadãos jacarezinhenses”, comemora o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

Devido ao período eleitoral, somente obras iniciadas até o dia 30 de junho poderão ser executadas. As obras que não tiverem pelo menos uma medição até o dia 1.o de julho terão que aguardar o término das eleições para serem iniciadas.

Informações:

Modalidade: Tomada de preços, tipo Menor Preço Global em regime de empreitada. Credenciamento: até às 8h30 do dia 15 de junho de 2022.

Abertura: 9h00 horas do dia 15 de junho de 2022.

Informações Complementares: Os interessados em retirar o referido Edital, deverão solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) Fone (43) 3911-3018, sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local: Prefeitura de Jacarezinho – Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR. Jacarezinho