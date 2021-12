UBS da Platina receberá mais de R$ 150 mil

Recurso é destinado para melhorias no prédio

A Unidade Básica de Saúde do povoado da Platina foi beneficiada com mais de R$150 mil reais em recursos para melhorias no prédio. A verba foi destinada pela Secretaria Estadual de Saúde à prefeitura municipal de Santo Antônio da Platina, que escolheu a unidade após solicitação da Associação de Moradores e Amigos da Platina (Amapla) feita pelo presidente Leandro Carlos Rocha.

O prefeito em exercício Francisco Monteiro, o Chico da Aramon, esteve na manhã desta quinta-feira (02) na UBS, onde fez o anúncio da obra e conversou com as enfermeiras sobre as demandas existentes.

“Estamos analisando qual a real necessidade do local, se é a ampliação ou reforma e após ouvir a equipe de saúde que trabalha aqui e checar a realidade dos usuários do posto de Saúde da Platina temos todas as informações para darmos início ao projeto”, relatou Chico da Aramon.

De acordo com a Secretária de Saúde Gislaine Galvão, com o investimento recebido, mais serviços de saúde poderão ser ofertados no local. “ Além das obras, a UBS da Platina também será beneficiada com a farmácia e vacinação itinerante, programas que tem como objetivo melhorar e ampliar os atendimentos realizados na Atenção Básica” comentou.