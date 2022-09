 “Tudo na botina, saliva e suor”, diz Rafael Ragulo (PP)

Ele é candidato a deputado federal pelo Progressistas

Há poucos dias das eleições, um nome aparece no Norte Pioneiro: Rafael Ragulo, candidato a Deputado Federal pelo Partido Progressistas (PP). Natural de Jacarezinho, com família em Cambará e Andirá, representante legítimo do Norte Pioneiro, Ragulo se torna uma revelação neste pleito.

O concorrente apresentou uma plataforma em defesa dos pequenos e médios agricultores e também a favor da classe empreendedora do ramo de gastronomia. Vindo de família do campo e também empreendedor na capital do Estado, Ragulo mostrou nesse último mês que a força do Paraná vem do campo e das mãos dos trabalhadores, propondo soluções que protejam essas pessoas de possíveis intervenções que causem profundos danos financeiros, assim como aconteceu na pandemia. “Ao fecharem suas portas na pandemia, todo um ciclo de economia também foi fechado, prejudicando tanto quem fornece, quanto quem está na ponta vendendo. Me incluo nisso e sofri na pele a dor de ver as contas chegando e não ter para onde correr. Quero ser deputado federal para mudar isso no Brasil, para que nunca mais isso aconteça com quem quer e precisa trabalhar”, diz Rafael.

Jovem, de origem simples, quer fortalecer ainda mais uma das regiões que mais sofreu do Estado do Paraná. “Minhas origens são daqui e não há objetivo maior de vida do que devolver o que essa terra me deu. Ajudar a minha gente é o que o meu coração me diz”.